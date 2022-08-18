Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi - Son Dakika
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Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi

18.08.2022 20:21
Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini açıkladı.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti esnasında başlayan Çin-Tayvan gerginliği devam ediyor. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini duyurdu. Bu uçakların 25'inin de orta çizgiyi geçtiği aktarıldı.

"Savunma sistemleri aktif hale getirildi"

Çin'in hareketlerini takip ettiklerini bildiren bakanlık, "Tarafımızca sinyal karıştırıcı devreye sokulmuş, hava sahasına ihlal yapan uçaklara uyarı gönderilmiştir. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu sistemler arasında Sky Bow III uçaksavar ve 35 mm Çift Namlulu Uçaksavar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık bir önceki gün yaptığı açıklamada, Çin'a ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin ADIZ'e girdiğini duyurmuş ve uçaklardan 5'inin orta çizgiyi geçtiğini bildirmişti. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi - Son Dakika
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