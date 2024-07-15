Politika

TBMM 15 Temmuz anma töreni

TBMM Başkanı Kurtulmuş:

"Birlik ve beraberliğin, siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı hayat tarzı ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin her şeyi önünde olduğunu bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme ruhudur"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birlik ve beraberliğin, siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı hayat tarzı ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin her şeyi önünde olduğunu bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme ruhudur" dedi.

TBMM Tören Salonu'nda 15 Temmuz anma töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti grupları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit aileleri ve yakınları, gaziler katıldı.

Törene bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuran-ı tilaveti ve dua okundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi millet olmanın anlamını ortaya koyduklarını söyleyerek, "15 Temmuz gecesi hainlerin önemli bir kısmının hala pusuda beklediği o dönemde o saatler içinde hayatını ortaya koyarak, TBMM'nin açık kalmasını sağlayan başta İsmail Kahraman olmak üzere bütün milletvekili arkadaşlarımıza bende yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin, siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı hayat tarzı ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin her şeyi önünde olduğunu bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme ruhudur" dedi.

Kurtulmuş, demokrasinin önemine değinerek, "Demokrasi insan haklarını ve özgürlükleri de kapısıdır. Demokrasi olmayan yerde ne insan haklarını ne özgürlükleri ne de bireysel hakların olması mümkün değildir. Ayrıca demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınmanın, refahın, refahın hakça bölüşülmesi de olmadığı aşikardır. Hayat standartlarının yükseldiği hiçbir demokratik olmayan ülke görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun simgesidir. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın etmiş, darbecilere karşı adeta bir kale gibi durmuştur. 15 Temmuz gecesi, milletimiz sadece bir darbe girişimini değil, aynı zamanda demokrasimize ve bağımsızlığımıza vurulmak istenen zincirleri kırmıştır. Cumhurbaşkanımız, milli iradeye, hukuk devletine ve vatanına sadakatle bağlı kahraman güvenlik güçlerimiz ile birlikte üniforma giymiş hainlere dünyayı dar etmiştir. Vatan aşkıyla dolu yürekler tankların, bombaların ve silahların önünde dimdik durmuş, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi canları pahasına savunmuştur. Bu cesaret ve fedakarlık, milletimizin; vatanına, hürriyetine ve demokrasiye bağlılığının en somut göstergesidir. 27 gün süren "demokrasi nöbetleri" 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan darbeleri ve darbe teşebbüslerini tarihin sayfalarına gömmüştür. O günkü kimi ülke yönetimleri ve küresel medya yeterince takdir etmese de, demokrasi tarihine geçen bu direniş ve yeniden doğuş, benzer teşebbüslere karşı dünya milletlerine de ilham kaynağı olmuştur."