Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM 20 Yasama Uzman Yardımcısı Alacak

30.03.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, 20 yasama uzman yardımcısı için sınav açtı. Başvurular 15 Nisan 2026'ya kadar online yapılacak.

TBMM Başkanlığınca, sınavla 20 yasama uzman yardımcısı alınacak.

TBMM'nin internet sitesindeki sınav ilanına göre, yasama uzman yardımcıları, kurumun idari teşkilatında çalıştırılmak üzere TBMM Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edilecek.

Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçları esas alınacak. KPSS sonuçlarına göre 100 üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, ilandaki ekli listede yer alan KPSS puan türlerinden yalnızca biriyle ilgili kadroya başvuruda bulunabilecek. Adaylar arasından puan türleri itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlayarak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Başvuruda bulunacak adayların, Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilandaki ekli listede belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olması, ekli listede belirtilen KPSS puan türlerinden en az 70 ve üzerinde puan almış olması, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS veya e-YDS) ilandaki ekli listede belirtilen dil ve düzeylere ilişkin asgari puanı almış olması, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Bugün başlayacak ve 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi" internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi TBMM'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sözlü sınav tarihinden 15 gün önce yer, gün ve saat bildirilerek sözlü sınava çağrılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sözlü sınavda, TBMM Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinde yer alan konulardan sorumlu olacak. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekecek.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:42:05. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM 20 Yasama Uzman Yardımcısı Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.