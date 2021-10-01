TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı - Son Dakika

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 5. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.
TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri, siyasi parti gruplarının grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.
Kaynak: İHA
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