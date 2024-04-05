TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Avukatların hukukunu koruyan düzenlemelerle mesleki standartları artıracağız - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Avukatların hukukunu koruyan düzenlemelerle mesleki standartları artıracağız

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Avukatların hukukunu koruyan düzenlemelerle mesleki standartları artıracağız

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni, sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasa ile avukatların hukukunu koruyan düzenlemeler sayesinde mesleki standartları artıracağını belirtti. Yüksel, avukatların ileri mesleki standartlara kavuşturulmasının hukuk devletinin gereği olduğunu vurguladı ve avukatlık müessesesinin adaletin tecellisine katkıda bulunduğunu ifade etti. Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yüksel, avukatlarla istişare halinde olacaklarını ve talep ve önerilerini dikkate alacaklarını belirtti.

05.04.2024 15:55  Güncelleme: 16:00
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, " Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapabilmek hedefiyle ülkemizin ihtiyacı olan yeni, sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasa ile avukatlarımızın hukukunu koruyan düzenlemeler sayesinde mesleki standartları artıracağız." ifadesini kullandı.

Yüksel, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, avukatların ileri mesleki standartlara kavuşturulmasının hukuk devletinin gereği olduğunu vurguladı.

Demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru olan avukatların hak arayışına rehberlik ettiğini belirten Yüksel, "Avukatlık müessesesi ne kadar güçlü, ne kadar itibarlı, ne kadar ilkeli olursa, adaletin tecellisine o kadar katkıda bulunur." değerlendirmesinde bulundu.

Avukatlar Günü'nü kutlayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, güven veren ve erişilebilir adalet sistemi hedefimizin bir unsuru olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapabilmek hedefiyle ülkemizin ihtiyacı olan yeni, sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasa ile avukatlarımızın hukukunu koruyan düzenlemeler sayesinde mesleki standartları artıracağız. Bu hedef yolunda, avukatlarımızla her daim istişare halinde kalarak talep ve önerileri dikkate alacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Avukatların hukukunu koruyan düzenlemelerle mesleki standartları artıracağız - Son Dakika

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