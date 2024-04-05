TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Avukatların hukukunu koruyan düzenlemelerle mesleki standartları artıracağız

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, " Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapabilmek hedefiyle ülkemizin ihtiyacı olan yeni, sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasa ile avukatlarımızın hukukunu koruyan düzenlemeler sayesinde mesleki standartları artıracağız." ifadesini kullandı.

Yüksel, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, avukatların ileri mesleki standartlara kavuşturulmasının hukuk devletinin gereği olduğunu vurguladı.

Demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru olan avukatların hak arayışına rehberlik ettiğini belirten Yüksel, "Avukatlık müessesesi ne kadar güçlü, ne kadar itibarlı, ne kadar ilkeli olursa, adaletin tecellisine o kadar katkıda bulunur." değerlendirmesinde bulundu.

Avukatlar Günü'nü kutlayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, güven veren ve erişilebilir adalet sistemi hedefimizin bir unsuru olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapabilmek hedefiyle ülkemizin ihtiyacı olan yeni, sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasa ile avukatlarımızın hukukunu koruyan düzenlemeler sayesinde mesleki standartları artıracağız. Bu hedef yolunda, avukatlarımızla her daim istişare halinde kalarak talep ve önerileri dikkate alacağız."