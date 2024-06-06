TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Cumhurbaşkanının atama ve yetkileri geçersiz değil

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Çeşitli mecralarca iddia edildiği şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni hükümet sistemi kapsamında anayasadan, kanunlardan ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esas itibarıyla geçersiz olduğu, yok sayıldığı veya iptal edildiği şeklindeki yorumlar hukuki gerçeklikle bağdaşmamaktadır." dedi.

Yüksel, AA muhabirine, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

TBMM'nin, çıkarılmış kanunların Anayasada yapılan değişikliklere uyumunun sağlanması amacıyla, çerçevesi tamamen anayasa değişikliğine uyum olan 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna yetki verdiğini hatırlatan Yüksel, bu yetki kanununa dayanan Bakanlar Kurulunun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi çıkardığını belirtti.

Yetki Kanununun genel gerekçesinde anayasada yapılan değişiklikle Parlamenter Sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinden yeni hükümet sistemine geçiş için yapılan değişikliklerin ilgili kanunlarda bazı düzenlemelerin yapılmasını gerekli hale getirdiğinin belirtildiğini aktaran Yüksel, bu kapsamda çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yüksel, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tümünün anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oybirliği ile karar verdiğini vurguladı.

"Anayasa Mahkemesi, iptal kararı vermiş olduğu hükümler üzerinde şekli yönde değerlendirmeler yapmıştır"

Anayasa Mahkemesinin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı kurallarını 7142 sayılı Yetki Kanununun kapsamında bulunmadığı, bazılarının ise KHK ile düzenlenmesi yasak olan hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler olması gerekçeleriyle iptal ettiğini anlatan Yüksel, "Anayasa Mahkemesi, dava konusu 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümleri hakkında iptal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı vermiş olduğu hükümler üzerinde şekli yönde değerlendirmeler yapmıştır." diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Anayasa Mahkemesinin kararlarındaki hukuki tespitleri aktararak, şunları kaydetti:

"Çeşitli mecralarca iddia edildiği şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni hükümet sistemi kapsamında anayasadan, kanunlardan ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esas itibarıyla geçersiz olduğu, yok sayıldığı veya iptal edildiği şeklindeki yorumlar hukuki gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini iptal ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim; anayasanın, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri başlıklı 104. maddesinde; 'Cumhurbaşkanı, üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.' hükmü bulunmaktadır."

Anayasa Mahkemesinin, iptal kararı verdiği hükümlere ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini belirttiğine dikkati çeken Yüksel, Yüksek Mahkemenin kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından 12 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmettiğini anımsattı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Anayasa Mahkemesinin, kanun koyucuya ilgili düzenlemeleri yapması için 12 aylık bir süre vediğini belirterek, "Dolayısıyla mevcut uygulamalar açısından bir değişiklikte bulunmamıştır. Anayasa Mahkemesinin ifade etmiş olduğu husus, iptale konu hükümlerin Kanun Hükmünde Kararname ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiğine ilişkindir." şeklinde konuştu.