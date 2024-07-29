TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik açıklamasını kınadı - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik açıklamasını kınadı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının, "en hafif tabirle hadsizlik ve ahlaksızlık" olduğunu belirtti.

29.07.2024 12:04
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının, "en hafif tabirle hadsizlik ve ahlaksızlık" olduğunu belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehditvari açıklaması en hafif tabir ile hadsizliktir, ahlaksızlıktır. 10 ayı aşkın süredir işledikleri soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlarının yanına, ahlaksız açıklamalarını ekleyen siyonist İsrailli yetkililer, tarihin en kanlı katliamını işleyenler olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist İsrail Devleti ve İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağına işaret eden Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ve hükümeti sanık sandalyesine oturacaklardır. Soykırımcı İsrailli yetkililerin sonu, soykırımcı Hitler gibi olacaktır. İnsanlık vicdanında mahkum olanlar hukuk önünde de mahkum olacaklardır. Bu savaş suçlularının; ülkemizin ve bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'e olan desteğinden, uluslararası toplumu bu meseleye ilişkin harekete geçirmesinden rahatsız olduklarını biliyor ve görüyoruz. Soykırımcı İsraillilere, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle sesleniyoruz; 'Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemeyecektir. Hiçbir güç İsrail'in barbarlıklarını tüm dünyaya anlatmamıza engel olamayacaktır' ve inanıyoruz ki kazanan Filistin olacaktır, kazanan insanlık olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik açıklamasını kınadı - Son Dakika

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