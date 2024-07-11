TBMM Adalet Komisyonunda Yargı Paketi Görüşmeleri Tamamlandı

Politika

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, teklifin milletvekillerince değil Adalet Bakanlığınca hazırlandığını, TBMM'nin yetkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

İktidarın, hukukun sınırlarını zorlayan kanunlaştırma süreci yürüttüğünü söyleyen Özcan, bunun normal bir uygulama gibi gösterildiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararlarının işlevsizleştirilmek istenildiğini iddia eden Özcan, kanun teklifindeki düzenlemeleri eleştirerek, "Teklifteki maddeler, Anayasa'ya, anayasal ilkelere, Anayasa Mahkemesinin güncel kararlarına aykırılık taşımaktadır." dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, teklifin hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Teklifin beklentileri karşılamadığını ifade eden Ayan, teklifin Adalet Bakanlığınca hazırlandığını, milletvekillerinin sadece teklife imza attığını savundu. Ayan, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen kadınlara eşlerinin soyadının verilmek istenildiğini dile getirdi.

"Yapılacak değişiklikler yargı sistemimize katkıda bulunacaktır"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, adaletten vazgeçilemeyeceğini belirtti.

Adaletin, Türkiye'nin de ana unsurlarından olduğuna işaret eden Öztürk, yargı alanında reform niteliğinde çok sayıda düzenlemeye imza atıldığını kaydetti.

Teklifte yer alan düzenlemeleri anlatan Öztürk, "Yapılacak değişiklikler yargı sistemimize katkıda bulunacaktır. Ara buluculuk sistemi teklifle daha da kurumsallaşmış yapıya gelecektir. Uzlaştırmacıların yalnızca hukuk fakültesi mezunlarından oluşmasına yönelik düzenleme yerindedir ve buna destek veriyoruz." diye konuştu.

Halil Öztürk, teklifin tümüne "kabul" oyu vereceklerini bildirdi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin "kanun yapma" tekniğine aykırı olduğunu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına rağmen aynı düzenlemelerin getirildiğini savundu.

Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu'ndaki "kadının soyadına" ilişkin hükmü iptal ettiğini hatırlatan Olgun, teklifte bu konuda düzenleme bulunduğunu ifade etti. Olgun, "Teklifteki düzenleme, Anayasa Mahkemesinin kararını karşılamak şöyle dursun iptal edilen düzenlemenin hemen hemen aynısıdır." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, teklifte, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümlerin yeniden yer aldığını belirtti.

Toplumun beklentilerini içeren adalet reformuna ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Şahin, uzlaşmanın kapsamının genişletilmesini istedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.