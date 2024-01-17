TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, boş bulunan 1 HSK üyeliği için adaylarını belirlemek üzere toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, boş bulunan 1 Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği adaylarını belirlemek üzere toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Beyazıt, boş bulunan 1 HSK üyeliği seçim usulüne ilişkin bilgi verdi. Beyazıt, bir HSK üyesinin emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığını ve bunun için üç aday belirleyeceklerini söyledi.

Beyazıt'ın konuşmasının andından Komisyonda 6 adayın isimleri ve özgeçmişleri okundu. Adayların Prof. Dr. Çetin Aslan, Prof. Dr. Enver Ekrem Atay, Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Prof. Dr. Bayram Keskin, Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım ve Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu olduğu belirtildi.

İlk tur oylamada üçte iki çoğunluğu alan, ikinci turda beşte üç çoğunluk ve son oylamada en çok oy alan iki adayın arasından ad çekme suretiyle aday belirlenecek. Daha sonra üç adayın ismi TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek. TBMM Genel Kurulu'nda üç aday içinden en çok oy alan aday üye seçilecek. - ANKARA