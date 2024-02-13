TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

13.02.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Uluslararası, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:31:55. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement