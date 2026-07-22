TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti ile Toplantı Yaptı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki makamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i kabul etti. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.