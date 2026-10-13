TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı için mesaj paylaştı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı için mesaj paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Mesajında, İstiklal mücadelesinin merkezi ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık eden Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin merkezi ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık eden Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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