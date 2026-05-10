TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anneler Günü'nü kutladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "sevginin en saf tecelligahı" olarak nitelendirdiği annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Anneliğin, sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel hali olduğunu dile getiren Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Filistin başta olmak üzere dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki annelerin metanetini, vakarlı duruşunu hürmetle selamlıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, evlatlarını mukaddes vatanımız uğruna toprağa veren aziz şehitlerimizin metanet timsali annelerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle anıyor, ömrünü evlatlarına ve aile gibi en yüce değerimize vakfetmiş tüm annelerimize sağlık ve afiyetler diliyorum."