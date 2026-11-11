TBMM Başkanı Kurtulmuş Antalya'da COP31 parlamenter toplantısına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Antalya'da COP31 parlamenter toplantısına ev sahipliği yapacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. TBMM ile PAB işbirliğindeki toplantıda parlamentoların yasama, bütçe ve denetim işlevleri ele alınacak; 6 oturum yapılacak ve sonuç deklarasyonu kabul edilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenecek Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, parlamentoların iklim müzakerelerine katılımını teşvik etmek amacıyla TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) işbirliğinde 16 Kasım'da Parlamenter Toplantısı gerçekleştirilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden parlamenterleri bir araya getirecek toplantıda, iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim işlevleri ele alınacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda, iklim eylemine ilişkin 6 oturum düzenlenecek.

Oturumlarda, küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Türkiye'nin öncülüğünde küresel bir girişim halini alan sıfır atık projesi kapsamında kaynakların etkin ve verimli kullanılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması, parlamenter denetim ile iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

Toplantının, iklim değişikliğiyle mücadelede somut parlamenter adımların hayata geçirilmesine yönelik çok taraflı bir platform oluşturması ve COP31'in "diyalog, uzlaşı ve eylem" yaklaşımına katkı sunması hedefleniyor.

Toplantı kapsamında ayrıca sonuç deklarasyonu kabul edilecek.

COP31 Parlamenter Toplantısı'na birçok ülkeden meclis başkanı ve meclis başkan yardımcısı düzeyinde katılım bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un toplantı kapsamında konuk parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Kaynak: AA
Numan KurtulmuşDiplomasiPolitikaAntalyaCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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