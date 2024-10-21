TBMM Başkanı Kurtulmuş Aydın'da

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aydın'da Valiliği ziyaret etti.

Kurtulmuş'u, Vali Yakup Canbolat ile yöresel kıyafet giyen minik öğrenciler karşıladı.

Öğrenciler, Numan Kurtulmuş'a çiçek takdim etti.

Daha sonra polis mangasını selamlayan Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de eşlik etti.