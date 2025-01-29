TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Ali Marzooq'u kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Ali Marzooq'u TBMM'de kabul etti. Görüşmeye dair, TBMM'nin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Büyükelçisi'ni Kabul Etti - Son Dakika
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