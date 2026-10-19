TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek\'te Öztürkler ile görüşüp büyükelçiliği ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Öztürkler ile görüşüp büyükelçiliği ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA 15. Genel Kurulu için gittiği Bişkek'te KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Kurtulmuş ve Öztürkler, Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına başladı. Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ile birlikte Bişkek Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, Büyükelçimiz Mekin Mustafa Kemal Ökem'den çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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