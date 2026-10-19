TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek\'te Öztürkler ile görüşüp büyükelçiliği ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına başladı. Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ile birlikte Bişkek Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, Büyükelçimiz Mekin Mustafa Kemal Ökem'den çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.