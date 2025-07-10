TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Bizler Boşnakların yaşadığı bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız" - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Bizler Boşnakların yaşadığı bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Bizler Boşnakların yaşadığı bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız"
10.07.2025 21:02  Güncelleme: 21:16
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te katıldığı "Yer Altında" sergisinin açılışında yatığı konuşmada, "Bizler Boşnakların yaşadığı bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te katıldığı "Yer Altında" sergisinin açılışında yatığı konuşmada, "Bizler Boşnakların yaşadığı bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız. Bunu bir geçmiş anması olarak değil Boşnak milletinin geleceğini de inşa etmek için bir fırsat olarak değerlendireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek Federasyonu Arşivi ve Saraybosna Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılı dolayısıyla Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Yer Altında" (Underground) başlıklı serginin açılışına katıldı.

Açılışta konuşma yapan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 11 Temmuz'da düzenlenen anma törenlerine dördüncü kez katılacağını anımsatarak, bu törenlerde şahit olduğu anıları uzun süre unutamadıklarını belirtti. İnsanlık tarihindeki kötü olayların birbirinin tekrarı mahiyetinde gerçekleştiğini söyleyen Kurtulmuş, " Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze... Soykırımın ortaya çıkması, arkasında duran güçler, çifte standartlık, bazı çevrelerin soykırımları örtme çabası gibi birçok bakımdan birbirinin kopyası olan insanlık suçlarıdır" dedi.

"Bu soykırımı bazılar unutturmaya çalıştı"

Srebrenitsa gibi Gazze'de de bugün işlenen soykırımı asla unutmayacaklarının altını çizen Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa'daki soykırımın üzerinden 30 yıl geçti. Birleşmiş Milletler (BM), yaşananları ancak 2024'te soykırım olarak tanımladı. Bu soykırımı bazılar unutturmaya çalıştı. Öyle olduğu için ancak 29'uncu yılında uluslararası anlamda soykırım olarak tanımlandı" diye konuştu.

Srebrenitsa'daki insanlık suçu ve vahşetin BM'de sadece 84 ülke tarafından soykırım olarak kabul edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Geri kalan ülkelerin bunu soykırım olarak kabul etmemesi en hafif tabiriyle soykırımı unutturmak, en ağır tabiriyle de soykırımcılara destek vermek demektir. Bizler Boşnakların yaşadığı bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız. Bunu bir geçmiş anması olarak değil Boşnak milletinin geleceğini de inşa etmek için bir fırsat olarak değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bosna Hersek bizim için dost, kardeş, akraba, komşu"

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in bazıları için uzak, acılarının göz ardı edildiği bir ülke olduğunu ancak Türkiye için dost, kardeş, akraba ve komşu olduğunu aktararak, "Başkaları Bosna Hersek'i turistik olarak gezerken; biz her şehrinde, köyünde, sokağında arkadaş, dost, akrabamızın sokağında gezer gibi dolaşırız" dedi. Türkiye'nin Balkanlar'da istikrara önem verdiğini söyleyen Kurtulmuş, güçlü, istikrarlı ve gelişmiş Bosna Hersek'i desteklediklerini vurguladı.

Önemli olarak nitelendirdiği sergiyi düzenleyenlere de teşekkür eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Fevkalade değerli, kültürel mirası gelecek nesillere aksettiriyorlar. 'Underground' ismi sadece toprağın altına gizlenmiş olan, sonradan bulunmuş olan cesetleri işaret etmiyor, aynı zamanda insanlığın gözü önünde işlenmiş olmasına rağmen insanlık tarafından görünmeyen bir hakikati ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sergideki resimlere baktığında insanların yaşadıkları acıları bir kere daha gönlünde hissettiğini söyleyerek, "İnsanların bu resimlerde, gözlerdeki acının, kederin, çaresizliğin, korkunun yanında çok büyük bir sorunun bugün daha bütün insanlara sorulduğunu hissettim. Sanki bu gözlerde bakanlar, bütün insanlığa dönüp neden sustunuz diye soruyor ve bu sorularına bugün de devam ediyor. Son olarak, Bosna Hersek'in kurucu lideri, ilk Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'in hepimizin kulaklarında olan o hatırlatmasını tekrarlamak istiyorum; 'Sakın soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Bu tavsiyeye uyarak Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Srebrenitsa şehitlerimizi, Gazze şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Kurtulmuş, davetlilerle sergiyi gezdi"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmaların ardından Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Kemal Ademovic ve diğer davetlilerle sergiyi gezdi. Srebrenistsa soykırımını anlatan bir video gösteriminin de yer aldığı sergi açılışında Boşnak müzisyenler tarafından ilahiler seslendirildi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Bizler Boşnakların yaşadığı bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız' - Son Dakika

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