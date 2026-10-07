TBMM Başkanı Kurtulmuş, emekli imam hatip Selahattin Çetiner'in cenazesine katıldı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, emekli imam hatip Selahattin Çetiner'in cenazesine katıldı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, emekli imam hatip Selahattin Çetiner\'in cenazesine katıldı
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Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde vefat eden emekli imam hatip Selahattin Çetiner için Kızılcahamam'daki Beşkonak Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı; Çetiner mahalle mezarlığında toprağa verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uzun yıllardır makam şoförlüğünü yapan Şevket Hulki Çetiner'in babası emekli imam hatip Selahattin Çetiner'in cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde vefat eden Çetiner için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Beşkonak Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra eski milletvekilleri ve TBMM çalışanları da katıldı.

Çetiner'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kurtulmuş, Çetiner ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NSosyal hesabındaki taziye paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli kardeşim, yol ve dava arkadaşım Şevket Hulki Çetiner'in babası Selahattin Çetiner hakkın rahmetine kavuşmuştur. İnandığı gibi yaşamaya çalışan ve hayatını Kur'an hizmetlerine adayan, ardında güzel hatıralar ve hayırla yad edilecek bir ömür bırakan kıymetli Selahattin Çetiner'i dualarla Hakk'a uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
Etlik Şehir HastanesiNuman KurtulmuşKızılcahamamBeşkonakPolitikaGüncelSon Dakika

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