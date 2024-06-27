TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü

Geniş Video İzle

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüşerek, Türkiye'nin Estonya'ya olan desteklerini vurguladı. Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzüncü yılı olduğunu hatırlatarak, Baltık ülkeleri arasında Türkiye ve Estonya arasında fevkalade önemli dostluk ilişkisi olduğunu ifade etti. Karis ise Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının Avrupa açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, askeri açıdan desteğe işaret etti.

27.06.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü

Kurtulmuş, TBMM Mermerli Salon'da Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Kurtulmuş görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzüncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Estonya'nın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmemiş,, Estonya'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur, 1991'den bağımsızlığınızdan beri bu yana sıcak, samimi ilişkiler devam etmektedir ve gelişmektedir. Baltık ülkeleri arasında Türkiye ve Estonya fevkalade önemli dostluk ilişkisi söz konusudur, sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, uluslararası platformlarda çok yakın ilişki içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Karis, Türkiye'nin Estonya'ya olan desteklerini unutmadıklarını belirterek, Türkiye'nin baktık mevcudiyetine önem verdiklerini vurguladı. Karis Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının Avrupa açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, askeri açıdan desteğe işaret etti.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Ukrayna, Türkiye, Estonya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement