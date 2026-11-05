TBMM Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasının geçiştirilemeyeceğini belirtti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasının geçiştirilemeyeceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasının geçiştirilecek veya ihmal edilecek bir konu olmadığını söyledi. Kurtulmuş, soruşturmaya bulaşan kimler varsa 'burunlarından fitil fitil getirilmesi' gerektiğini belirterek bunun milletin beklentisi ve adaletin gereği olduğunu vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Geçiştirilecek, ihmal edilecek bir konu değil. Kimler bulaşmışsa burunlarından fitil fitil getirilmeli. Milletimizin beklentisi de adaletin gereği de budur"
Kaynak: AA
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