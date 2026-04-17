TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

17.04.2026 20:02
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin her alanda ulaştığı müstesna seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ortaya koyduğu güçlü ortak iradenin ikili ilişkilerin bu noktaya ulaşmasını sağlayan en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Parlamentolar arasındaki işbirliğine büyük önem verdiklerini, iki parlamentonun işbirliğinin güçlendirilmesi için karşılıklı temasların artırılmasında fayda gördüklerini belirten Kurtulmuş, mevkidaşı Al-Ghanim'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Kurtulmuş, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden gelişmeler karşısında ikili askeri ilişkilerin ve savunma sanayii alanındaki işbirliğinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Katar'ın, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olmasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, İran'ın kardeş Katar'ı ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını kaydetti.

Bölgeyi istikrarsızlaştıran gelişmelere karşı ortak çabaların artarak sürmesinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, ayrıca İsrail'in bölgeye yönelik yayılmacılık tehdidine karşı da birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
