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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey'deki uluslararası mahkemenin kararı dönüm noktasıdır - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey'deki uluslararası mahkemenin kararı dönüm noktasıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey\'deki uluslararası mahkemenin kararı dönüm noktasıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lahey'deki uluslararası mahkemenin Filistin davası için verdiği kararın sadece bu davaya değil insanlık davasına da dönüm noktası olduğunu belirtti. Kurtulmuş, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı.

01.02.2024 17:14
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Lahey'deki uluslararası mahkemenin kararı sadece Filistin davası için değil insanlık davası için dönüm noktasıdır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Kaynak: AA

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Filistin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey'deki uluslararası mahkemenin kararı dönüm noktasıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey'deki uluslararası mahkemenin kararı dönüm noktasıdır - Son Dakika
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