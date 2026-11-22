TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'da gerçekleştirilecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere 24-29 Kasım tarihlerinde Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Avustralya Parlamentosu'nun ev sahipliğinde başkent Kanberra'da düzenlenecek MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın meclis başkanlarını ve parlamenterlerini bir araya getirecek.

Toplantı öncesinde Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick, konuk heyet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Avustralya Parlamentosu'ndaki toplantıda, "Çok Taraflılık, Parlamenter Liderlik ve Ortak Sorumluluk", "İnsani İlkeler ve İnsani Yardım Personelinin Korunması: Parlamentolar Nasıl Bir Etki Gösterebilir", "İklim Eylemi ve Yeşil Ekonomi: Kapsayıcı Enerji Dönüşümünde Parlamentoların Rolü", "Güçlü, Kapsayıcı ve Güvenilir Demokratik Kurumların Teşvik Edilmesinde Parlamentonun Rolü" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un bu oturumlarda konuşma yapması ve iklim konulu oturumun da moderatörlüğünü üstlenmesi bekleniyor.

Kurtulmuş'un, toplantı marjında ev sahibi Avustralya ve diğer MIKTA ülkelerinden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Sidney ve Melburn'de temaslarda bulunacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya'daki temaslarında Sidney ve Melburn'de de çeşitli programlara katılacak.

Sidney'de Yeni Güney Galler Yasama Meclisi Başkanı Greg Piper'in tertipleyeceği davete katılması öngörülen Kurtulmuş, Avustralya Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret edecek ve öğrencilerle bir araya gelecek, Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezi'nde Türk toplumuyla ve Müslüman toplum temsilcileriyle görüşecek. Kurtulmuş, Gelibolu Camisi, Gelibolu Huzurevi ve Atatürk Anıtı'nı da ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Melburn'deki temaslarında ise Uluslararası Maarif Okulları Melbourne Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya gelecek.

İlim Koleji ile Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi'nde Türk toplumu üyeleriyle görüşmesi beklenen Kurtulmuş, Melburn'deki Türkiye-Avustralya Dostluk Anıtı'nı da ziyaret edecek.