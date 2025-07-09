TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın\'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı sunum yaptı.

Açıklamada, "Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.