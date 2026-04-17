TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile görüştü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında İstanbul'da bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu PAB 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, buradaki temaslarının ve yürüttükleri müzakerelerin yararlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in samimi ve dostane ilişkilerinin Türkiye ve Rusya arasında her alanda güçlü bir işbirliğinin oluşmasına katkı sağladığını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyleyen Kurtulmuş, parlamentoların ortak çalışmalarıyla da hükümetler arasındaki ilişkilere katkı sunma arzusunda olduklarını kaydetti.

Kurtulmuş, Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımları desteklemediklerini, bu yaptırımların sadece siyasi değil, Rus halkı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturacağını ifade etti.

Rusya'nın Filistin'de iki devletli çözüm konusunda duruşunu önemsediklerini belirten Kurtulmuş, Filistin topraklarında genişlemeye çalışan ve bölgede saldırganlıklarını sürdüren İsrail'in durdurulması için uluslararası desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kendisini kabul ettiğini ve oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, iki ülke liderlerinin görüşmeleriyle ikili ilişkilerin oldukça iyi ilerlediğini söyledi.

Parlamentolar arasındaki ilişkileri güçlendirme arzusunda olduklarını ve bu doğrultudaki ortak adımların Rusya-Türkiye işbirliğini daha da artıracağını ifade eden Matviyenko, Filistin meselesinde de bağımsız iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı.

Görüşmede, PAB Türk Grubu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da yer aldı.

Kaynak: AA

Valentina Matviyenko, Numan Kurtulmuş, Diplomasi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:54:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.