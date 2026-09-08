TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Yener'i makamında kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i kabul etti. Görüşme, TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i kabul etti.
TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i kabul etti" denildi.
Kaynak: DHA
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