TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

10.11.2024 09:16
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milli Mücadele'nin, bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin öncüsü M. Kemal Atatürk'ün hatırasını yad ederken onun şahsında istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize rahmet diliyoruz. Bu vesile ile milli birlik, bağımsızlık ruhu ve milli egemenliğe sahip çıkan bir inançla Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
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