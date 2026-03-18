TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir milli hafızadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad eden Kurtulmuş, mesajında, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir milli hafızadır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük zafer, fedakarlığın ve vatan sevgisinin sözden öte, bir duruş, irade ve eylem meselesi olduğunun açık ispatıdır. Şanlı zaferimizin 111'inci yıl dönümünde kahraman ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor; birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:44:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.