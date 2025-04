TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gülizar Biçer Karaca'ya Sert Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olan Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi iade kararını TBMM'de okutmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Genel Kurul'un 16 Nisan 2025 tarihli 77'nci Birleşimi'nin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu münasebetiyle bugün Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmış, ayrıca 17 Nisan 2025 tarihinde de Genel Kurul'un toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalanmıştır. Genel Kurul'da söz alan siyasi partilerin temsilcileri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini sunmuştur. Danışma Kurulu'nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, Katip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir" dedi.

'BU DAVRANIŞ ÖNDER'İN ŞAHSINA YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR'

Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM'nin hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır. Ayrıca; İçtüzük'ün 15'inci maddesine göre TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin 'Başkanlığın Genel Kurul'a Sunuşları' kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler. Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı'nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez. TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.