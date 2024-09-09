İzmir'in Kurtuluşu için Kutlama Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'nin en parlak zaferlerinden biri olan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ve İstiklal Harbi'mizin tüm yiğitlerini minnetle anıyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. İzmirli yurttaşlarımızın bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu büyük zaferimiz, aziz milletimize kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.