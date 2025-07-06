TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı - Son Dakika
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