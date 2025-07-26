TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit erler Karaman ve Erdoğan için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Hatay'da şehit olan Mehmetçiklerimiz, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'a Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.