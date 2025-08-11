TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti:

" Karadeniz'in cesur yüreği Eren Bülbül evladımızı ve onu korumak için göğsünü siper edip şehadete yürüyen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, vefatlarının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Vatan sevgileri ve kahramanlıkları milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacak, cesaretleri bizlere daima ilham verecektir. Ruhlarınız şad, mekanınız cennet olsun."