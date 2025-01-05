TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan Vali Aktaş\'a Ziyaret

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şeref defterini imzalayarak 10 Temmuz 2024'de Kocaeli'ye atanan Vali İlhami Aktaş'a yeni görev yerinde başarılar diledi. Kentteki çalışmalar hakkında Kurtulmuş'a bilgi veren Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu da eşlik etti. - KOCAELİ