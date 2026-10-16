TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs'ta hiçbir çözüm olamaz - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs'ta hiçbir çözüm olamaz

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da Rum Meclis Başkanı Demetriou'nun Kıbrıs konusundaki asılsız iddialarına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs'ta çözüm olamayacağını ve Kıbrıs Türk halkının eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisinin Kıbrıs konusundaki asılsız iddialarına ilişkin, "Kıbrıs'ta Rumlar da Türkler de tarihten beri var olan iki halktır. Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs'ta hiçbir çözüm olamaz. Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir." dedi.

Kurtulmuş, Roma'da İtalya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda kendisinden sonra söz alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun Kıbrıs konusundaki asılsız iddialarına sert tepki gösterdi.

Kıbrıs'ta gerçekleri yansıtmayan bazı görüşlere katılmadıklarının altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kıbrıs'la ilgili üç tarihi sizin gündeminize tevdi ediyorum. Bunlardan birisi 1960. Kıbrıs'ta 1960'taki ortaklık anlaşmasıyla Türklerin ve Rumların birlikte var olması prensibi üzerinde kurulan bütünleşik bir Kıbrıs devleti mevcut idi. Bu devletin korunması için de İngiltere, Türkiye ve Yunanistan garantörlük haklarına sahipti. Ancak üç sene sonra, 1963'te Yunanistan'daki cuntacılar ve Kıbrıs'taki Enosis yanlısı güçler vasıtasıyla Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen, iki tarafın da kabul ettiği ortak hükümet ortadan kaldırıldı. Eğer Kıbrıs'ta bir istiladan ya da bir ihtilalden bahsediyorsak bu Türk tarafının istilası değil, maalesef darbeci Yunanlıların ve Enosis yanlısı Rumların teşebbüsüyle ortadan kaldırılan mevcut meşru hükümete karşı yapılan darbedir."

Diğer önemli tarihin de 1974 olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 1963'ten 1974'e kadar 11 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin, büyük bir sabırla ve diplomatik ferasetle Kıbrıs'ta yaşanan olumsuzlukları bütün uluslararası toplantılara taşıdığını, sorunun barışçıl bir yolla çözümü için olağanüstü çaba sarf ettiğini ama maalesef Enosis yanlısı istilacıların yaptığı bir sürü soykırımın, Türkiye'yi Kıbrıs'taki Türklerin haklarını koruması için harekete geçmeye mecbur bıraktığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede onlarca köyde katliamların yapıldığını, masum gençlerin, kadınların, çocukların öldürüldüğünü aktardı.

Türkiye'nin garantörlük hakkından doğan bir sorumluluk gereği 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, Kıbrıs'ta harekat sonrasında her iki tarafın da barış içerisinde yaşadığı bir ortamın sağlandığını kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şunu açıkça ifade etmek isterim. Kıbrıs'ta Rumlar da Türkler de tarihten beri var olan iki halktır. Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs'ta hiçbir çözüm olamaz. Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir."

Kaynak: AA
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