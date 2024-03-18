Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: " Türkiye'yi bir şekilde ayaklarından çekmek, durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletimizin evlatları direnmektedir"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün de sınır içinde sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyan emperyalist güçler tarafından büyütülerek, beslenerek, güçlendirilerek ortaya salınanlar Türkiye'yi bir şekilde ayaklarından çekmek, durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletimizin evlatları direnmektedir" dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Kurtulmuş, aradan bir esir geçmesine rağmen milletin ruh halinin değişmediğini belirterek, " Çanakkale ecdadımızın sıra dağlar gibi durarak şehit olduğu, Çanakkale Geçilmez Destanı'nda yazmasının arkasındaki ruh haline sahip olan milletimiz de aynı delalette aynı bilinçte durmaktadır. Emperyalistlerin bu ülkeye ait emelleri hiç değişmediği gibi, bu milletin milli hasletleri de Allah'a çok şükür bir şekilde yerinde durmaktadır. Bugün de sınır içinde sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyan emperyalist güçler tarafından büyütülerek, beslenerek, güçlendirilerek ortaya salınanlar Türkiye'yi bir şekilde ayaklarından çekmek, durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletimizin evlatları direnmektedir" dedi.