Mustafa Şentop, mesajında, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Nuri Paşa olmak üzere Kafkas İslam Ordusu'nun tüm kahramanları ile Anadolu'dan kardeş ülkenin yardımına koşan Mehmetçiklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Bakü, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Bakü'nün 104. kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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