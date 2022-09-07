TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü

07.09.2022 14:49
TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Matti Vanhanen ve İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Matti Vanhanen ve İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile görüştü.

Şentop, mevkidaşları Vanhanen ve Norlen ile gerçekleştirdiği çevrimiçi üçlü görüşmede, Türkiye'nin ilke olarak İsveç ve Finlandiya'nın stratejik hedef olarak ortaya koyduğu NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti. Görüşmede, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'yı anımsatan Şentop, Türkiye'nin her iki ülkeden de PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle ilgili atacağı adımı beklediğini ancak Muhtıra'nın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadığını belirtti.

Türkiye'nin iki ülkenin taahhütlerini yakından takip ettiğine dikkati çeken Şentop, görüşmede şunları kaydetti:

"Üçlü Muhtıra bu süreçteki kılavuzumuz olmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onay için TBMM'ye sevk edildiğinde, TBMM'de bu süreçte yaşanacak tartışmalarda bu Muhtıra bir referans olarak esas alınacaktır. Şüphesiz Muhtıra'nın ne ölçüde uygulamaya geçtiği değerlendirilecektir. Dolayısıyla Muhtıra, TBMM onayı söz konusu olduğunda performansın ölçüldüğü bir belge muamelesi de görecektir. Mevcut ortamda kamuoyumuzu Muhtıra'nın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. TBMM'deki onay sürecinin tamamlanabilmesini teminen söz konusu taahhütlerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir."

Türkiye'nin 70 yılı aşkın süredir NATO üyesi olduğunu anımsatan Şentop, ayrıca Türkiye'nin NATO'nun güvenlik faaliyetlerine en fazla katkı veren iki ülkeden biri olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, terörle yürüttüğü mücadeleye de değinen Şentop, özellikle PKK'nın Türkiye dışında isim değiştirmesinin örgütün değiştiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Matti Vanhanen, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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