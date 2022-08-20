TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

20.08.2022 14:12
TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elim kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

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