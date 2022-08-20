Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elim kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

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