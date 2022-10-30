MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a dua ederek bindiği görüntü dikkat çekti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüsü Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşirken, bir çok siyasi isim de ilk kez otomobille test sürüşleri gerçekleştirdi.

TOGG'UN YAKINDAN İNCELEDİLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, birlikte yerli otomobil TOGG'u yakından inceledi.

DUA SONRASI ARACI YAKINDAN İNCELEDİ

Bahçeli, araca bindikten sonra dua ederken daha sonra aracı yakından inceledi. Bahçeli'nin dua ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

ŞENTOP'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan Şentop, sosyal medya hesabından kendisi ve Bahçeli'nin araçta olduğu fotoğrafın altına "Sayın Devlet Bahçeli ile #TOGG hatırası... Fona bir de Ferdi Tayfur ile Münir Nurettin Selçuk şarkısı lazım." notunu düştü.