TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Milli Günü'nü kutladı

09.09.2022 11:01
TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Tacikistan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Rustam Emomali ve Tacikistan Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokırzoda'ya ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü şahsı ve TBMM adına kutlayan Şentop, iki ülke halkları arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, gelecek dönemde daha da gelişerek çeşitleneceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Tacikistan'ın bağımsızlığının ilanından bu yana parlamentolar arasındaki yakın ilişkilerin geliştiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Tacikistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ederim. Ortak tarih ve kültürel mirasa sahip halklarımız arasında her türlü beşeri ve iktisadi ilişkileri geliştirmek için sağlam bir temel mevcuttur. Orta Asya bölgesinde kadim bir dost ve ortak olarak gördüğümüz Tacikistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ilk diplomatik ilişki kuran ve büyükelçilik açan ülkeler arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğimizin her alanda olduğu gibi parlamentolar arası düzeyde de yükselen bir ivmeyle gittikçe gelişmesi memnuniyet vericidir. Bu ilişkilerin, ortak çabalarımızla daha da gelişeceğine olan inancım tamdır."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Tacikistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

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