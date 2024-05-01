TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık olmadığını vurgulayarak, tüm işçi kardeşlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

01.05.2024 10:35
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında "Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir." hadisini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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