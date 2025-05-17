TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs'ta Şırnak'ta gençlerle buluşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervinin keşfedildiği Şırnak'taki Gabar Dağı'nda saha incelemesi yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar Dağı'nda ilk petrol keşfinin yapıldığı ve Şehit Esma Çevik'in adını taşıyan kuyuya gelişinde gençler tarafından karşılanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda düzenlenecek program, gençlerin taşıdığı dev Türk bayrağı eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, TBMM Başkanı Kurtulmuş gençlere hitap edecek. Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyeti, daha sonra Gabar sahalarındaki çalışmalara ilişkin bilgi alacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Şırnak merkezde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.