TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na ve Asamble Konseyi 13. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Azerbaycan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın TÜRKPA 13. Genel Kurulu'na ve Asamble Konseyi 13. Toplantısı'na katılacak. Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. - BAKÜ