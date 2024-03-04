TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili\'nde Büyükelçilik Ziyareti Yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere dün geldiği Fildişi Sahili'nde, Abidjan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere dün geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına başladı. Kurtulmuş bugün Türkiye'nin Abidjan Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Deniz Erdoğan Barım'dan Fildişi Sahili'ndeki çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ABİDJAN
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Kocasinan Belediyesi, 2019-2024 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerine teşekkür ederek plaket takdim etti.
Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmek amacıyla görev yapacak. Eğitimlerini tamamlayan personellerden oluşan komutanlık, suçları araştırmak, işlenmiş olan suçlara el koymak ve suç işlenmesini önlemek için 7 gün 24 saat görev yapacak.
Atakum Belediye Meclisi, gelen talepler üzerine sismik izolatör kullanımının vatandaşların ikamet ettiği binaların zeminlerinde de mümkün olmasını sağlayacak bir kararı gündemine aldı. Yapı ruhsatlarına eklenecek plan notu ile müteahhitler binaların zeminlerinde sismik izolatör kullanabilecek. Bu karar, depreme dayanıklı binaların yapılmasında öncü olacak.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı, genel durumları iyi.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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