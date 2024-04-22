TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor.

22.04.2024 13:25
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: " Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor. Her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Filistin, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor - Son Dakika

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