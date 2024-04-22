TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İlçe İçin Çalışacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, büyük bir heyecan ve şevkle ilçe için çalışacaklarını belirterek, 'Siyasetçilerle ilgili oluşan, '5 yılda bir gelirler oyları alır, giderler' algısını yıkacağız. Bunun yıkmak için de söz verdiğimiz yatırımları başlatıyoruz. Bornova'yı çeperlerinden başlayıp, merkeze doğru adım adım güzelleştireceğiz' dedi.