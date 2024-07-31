TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin konulu oturum yapacaklarını açıkladı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gelecek günlerde Meclis'te Filistin konulu oturum yapacaklarını söyleyerek, "Tarihi netleştiğinde, kamuoyuyla paylaşacağız. Böyle bir oturumda İsmail Heniyye'nin de olmasını arzu ederdik." dedi.

Kurtulmuş, telefonla bağlandığı A Haber canlı yayınında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin davasının, büyük bir mücahit ve adanmış bir ismini kaybettiğini belirten Kurtulmuş, Heniyye'nin İslam dünyasındaki mümtaz şahsiyetlerden biri olduğunu vurguladı. İsrail'in saldırganlığının herkesi uyandırması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Açıkça şunu ilan ediyorlar; 'İslam dünyası hazır bu kadar dağınık, parçalanmış vaziyetteyken, bu kadar kararsız tutum içindeyken, arkamızda ABD ve Batı'nın bu kadar siyasi, askeri, lojistik desteği varken biz de artık son yumruğu vuralım, altın vuruşu yapalım. Bu bölgeyi siyonist yönetim işgali altına alalım.' İsrail, artık savaşın son safhasına geçmiş vaziyettedir. Burada mutlaka durdurulmalıdır. Eğer burada durdurulmazsa sadece bölgeyi değil bütün dünyayı ateşe verecek bir delilik içine girmişlerdir." diye konuştu.

Suikasta uğrayan Heniyye'nin ağustos ayı içinde Türkiye'ye gelmesinin planlandığı yönündeki haberin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Heniyye defalarca Türkiye'ye geldi. Kendisini biz her zaman TBMM'de ağırlarız. Geldiği zaman ona ev sahipliği yapacağımızı kendisine ilettik. Önümüzdeki günlerde Filistin'le ilgili TBMM'de oturum gerçekleştireceğiz. Tarihi netleştiğinde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Allah rahmet eylesin. Böyle bir oturumda İsmail Heniyye'nin de olmasını arzu ederdik." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e destek verdiğini kaydeden Kurtulmuş, "Eğer Netanyahu ABD'de konuşturulmamış olsaydı, İsrail hükümetine böylesine büyük bir cesaret vermeyecekti." dedi.

Kurtulmuş, bir soru üzerine, "Tarih boyunca bütün diktatörlerin, insanlığa karşı suç işlemiş olan katillerin, canilerin sonu vahim olmuştur. Ümit ediyoruz ki Netanyahu'nun sonu, Hitler'den farklı olmayacaktır." diye konuştu.