TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin konulu oturum yapacaklarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin konulu oturum yapacaklarını açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gelecek günlerde Meclis'te Filistin konulu oturum yapacaklarını söyleyerek, İsmail Heniyye'nin de bu oturumda olmasını arzu ettiklerini belirtti. Kurtulmuş ayrıca, İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini ve bu durumun bölgeyi ve dünyayı ateşe vereceğini ifade etti.

31.07.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gelecek günlerde Meclis'te Filistin konulu oturum yapacaklarını söyleyerek, "Tarihi netleştiğinde, kamuoyuyla paylaşacağız. Böyle bir oturumda İsmail Heniyye'nin de olmasını arzu ederdik." dedi.

Kurtulmuş, telefonla bağlandığı A Haber canlı yayınında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin davasının, büyük bir mücahit ve adanmış bir ismini kaybettiğini belirten Kurtulmuş, Heniyye'nin İslam dünyasındaki mümtaz şahsiyetlerden biri olduğunu vurguladı. İsrail'in saldırganlığının herkesi uyandırması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Açıkça şunu ilan ediyorlar; 'İslam dünyası hazır bu kadar dağınık, parçalanmış vaziyetteyken, bu kadar kararsız tutum içindeyken, arkamızda ABD ve Batı'nın bu kadar siyasi, askeri, lojistik desteği varken biz de artık son yumruğu vuralım, altın vuruşu yapalım. Bu bölgeyi siyonist yönetim işgali altına alalım.' İsrail, artık savaşın son safhasına geçmiş vaziyettedir. Burada mutlaka durdurulmalıdır. Eğer burada durdurulmazsa sadece bölgeyi değil bütün dünyayı ateşe verecek bir delilik içine girmişlerdir." diye konuştu.

Suikasta uğrayan Heniyye'nin ağustos ayı içinde Türkiye'ye gelmesinin planlandığı yönündeki haberin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Heniyye defalarca Türkiye'ye geldi. Kendisini biz her zaman TBMM'de ağırlarız. Geldiği zaman ona ev sahipliği yapacağımızı kendisine ilettik. Önümüzdeki günlerde Filistin'le ilgili TBMM'de oturum gerçekleştireceğiz. Tarihi netleştiğinde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Allah rahmet eylesin. Böyle bir oturumda İsmail Heniyye'nin de olmasını arzu ederdik." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e destek verdiğini kaydeden Kurtulmuş, "Eğer Netanyahu ABD'de konuşturulmamış olsaydı, İsrail hükümetine böylesine büyük bir cesaret vermeyecekti." dedi.

Kurtulmuş, bir soru üzerine, "Tarih boyunca bütün diktatörlerin, insanlığa karşı suç işlemiş olan katillerin, canilerin sonu vahim olmuştur. Ümit ediyoruz ki Netanyahu'nun sonu, Hitler'den farklı olmayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin konulu oturum yapacaklarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 15:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin konulu oturum yapacaklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement