TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Doha'ya geldi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini, Doha Eski Havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlenecek.

İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Heniyye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.