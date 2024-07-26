TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Görevi başındaki TRT Haber ekibine karşı İsrail güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı lanetliyor, gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek gayesi Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak olan basın mensuplarımıza yapılan bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.